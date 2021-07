De Maggio commenta: "Spalletti lo voleva alla Roma, adesso può tornare utile..."

Intervenuto questo pomeriggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti riguardo il nuovo tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, e un giocatore che era stato cercato in passato dall'allenatore toscano.

Si tratta di Adam Ounas: qualche tempo fa si ipotizzò uno scambio alla pari tra l'algerino e Cengiz Ünder, ma poi l'affare non andò in porto. Ora Spalletti può finalmente lavorare e conoscere meglio Ounas, e chissà che l'allenatore non decida di porre un veto sulla sua cessione.