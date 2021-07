Il Presidente del CONI Malagò sulla vittoria degli Europei: "Niente è frutto del caso"

Intervenuto su RAI1 in occasione della trasmissione "Notte Azzurra - La Vittoria", il presidente del CONI Giovanni Malagò commenta la conquista degli Europei da parte della nostra Nazionale.

"Bisogna innanzitutto considerare da dove si è partiti. In Italia facciamo subito diventare re colui che avevamo criticato poco prima

Il nostro è un sogno costruito, non soltanto coronato: non c'è nessuna casualità in questa vittoria. Certo, rigori sono sempre una lotteria, ma in realtà questa vittoria è frutto di pazienza e, soprattutto, della capacità di porre un mattoncino dopo l'altro"

Poi un parere sulla scelta di affidare l'Italia a Mancini dopo la débâcle contro la Svezia: "Io ho dato il mio parere positivo, ma il merito è soprattutto di Gravina che lo ha voluto e lo ha scelto. Poi, ovviamente, Mancini ha avuto la grande capacità di aver costruito un grande gruppo, una famiglia. I giocatori stanno così bene che talvolta sembra che siano al bar"