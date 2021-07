Napoli in festa per Lorenzo Insigne: che tributo!

Napoli si è svegliata ancora in festa dopo una notte fantastica e ha deciso di omaggiare il suo capitano e leader indiscusso della Nazionale, Lorenzo Insigne.

Sulla facciata di un palazzo (in Via dei Mille), infatti, si vede ritratto il numero dieci mentre esulta, come sempre, con le mani unite a forma di cuore.

Oltre a lui, appaiono diversi nomi a cui sono rivolti i ringraziamenti: "Jenny, Christian, Carmine, Papà, Mamma, Antonio, Roberto, Marco, Frattamaggiore, Napoli, Sant'arpino, Cavese, Foggia, Pescara, Mister Zeman. Questo è vostro, questo è dell'Italia".

Insigne ha poi voluto ringraziare a sua volta la città, condividendolo sulla sua pagina Instagram.