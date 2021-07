L'Italia si laurea campione d'Europa per la seconda volta nella sua storia alla fine di una sfida tiratissima con l'Inghilterra. 3-2 ai rigori a Wembley, stadio in cui era presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Non è mancata anche la sua esultanza. Di seguito il video.

Siamo su Google News: tutte le news sul Napoli Calcio CLICCA QUI