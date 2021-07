Koulibaly si schiera con la UEFA e con i giocatori dell'Inghilterra: "È disgustoso"

La finale degli Europei tra Inghilterra e Italia si è decisa ai calci di rigore, con la nostra Nazionale che ha trionfato anche grazie agli errori dal dischetto di Rashford, Sancho e Saka.

I tre attaccanti inglesi sono stati oggetto di numerosi e vergognosi insulti razzisti, da parte di tifosi che non possono chiamarsi in questo modo: questo non è calcio.

Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly - anch'egli in passato vittima di discriminazioni - è intervenuto repostando su Instagram una storia pubblicata dalla UEFA, che ha preso le difese dei giocatori in questione.

"La UEFA condanna fortemente i disgustosi insulti razzisti rivolti verso molti giocatori inglesi a seguito della finale degli Europei, insulti che non hanno posto nel calcio e nella società. Noi ci schieriamo dalla parte dei giocatori e della Football Association inglese, confidando che verranno presi provvedimenti nella forma più severa possibile".