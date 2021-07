Flavio Insinna su Mancini: "Qualche anno fa essere convocati in Nazionale era quasi una scocciatura..."

Intervenuto su RAI1, il noto conduttore televisivo Flavio Insinna ha riconosciuto grandi meriti a Roberto Mancini, non solo per la vittoria ma anche per lo spirito di felicità che ha riportato attorno alla Nazionale.

"Qualche anno fa essere convocati in Nazionale era quasi una scocciatura, magari c'era chi doveva disputare i quarti di Champions e aveva altri pensieri. Oggi, invece, la convocazione è tornata (com'è giusto che sia) ad essere un vanto: questo è un altro merito di Mancini.

Un'altra cosa che mi ha colpito è che il verbo all'ordine del giorno è sempre stato divertirsi. Se tu vai a divertirti con altre persone per bene, unendo il divertimento al talento, si compiono questi capolavori. Secondo me poi è ora di lasciare spazio ai ragazzi italiani, perché nei club ci sono troppi stranieri".