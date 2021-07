Dall'Inghilterra richiesta shock: la finale va rigiocata!

La sconfitta ai rigori nella finale degli Europei deve aver lasciato l'amaro in bocca in Inghilterra. Tuttavia, dalla semplice delusione ad una richiesta formale alla UEFA di voler addirittura rigiocare la partita c'è una differenza abissale. E non sarebbe solo una la petizione, ma ben cinque.

Il maggior indiziato di colpevolezza - a detta della strana richiesta - sarebbe il direttore di gara Björn Kuipers, reo di essere stato decisamente di parte (ad esempio in occasione del fallo di Chiellini su Saka allo scadere dei tempi regolamentari, per cui gli inglesi avrebbero preteso il cartellino rosso).

Si legge così dalla richiesta: "Il match dell'11/07/2021 non è stato affatto corretto. Dopo che l'Italia ha ricevuto solo un cartellino giallo per aver trascinato i giocatori dell'Inghilterra come se fossero schiavi. Tutte quelle spinte, strattonate e calci e l'Italia era ancora autorizzata a vincere? L'arbitro è stato decisamente di parte; l'Italia avrebbe dovuto ricevere un cartellino rosso per il suo modo di giocare e la rivincita dovrebbe avere luogo con un arbitro non di parte. Questo non è stato affatto giusto".

Parole che, comunque, lasciano il tempo che trovano, che ricordano l'atteggiamento dei tifosi francesi subito dopo l'eliminazione dal torneo per mano della Svizzera.