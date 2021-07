Promessa mantenuta: tatuaggio di Clementino in onore di Lorenzo Insigne! (FOTO)

La vittoria dell’Italia di Roberto Mancini sull’Inghilterra nella finale di EURO 2020 ha fatto impazzire di gioia tutti i tifosi, uno su tutti il rapper napoletano Clementino.

In seguito alla messa in onda della trasmissione Notte Azzurra il cantante campano, amico di Insigne di lunga data, promise di fare un nuovo tatuaggio in caso di vittoria finale dell'Italia ad EURO 2020.

Il cantante al termine della finale di Wembley che ha sancito la vittoria dell'Italia, ha mantenuto la promessa tatuandosi, l'ormai celeberrima frase, "O tir ' a gir' 24". Chiaro il riferimento alla specialità della casa dell'amico Lorenzo Insigne, il tiro a giro sul secondo palo che tanto ha portato fortuna al capitano partenopeo e che ormai è entrato a far parte del vocabolario di ogni tifoso italiano.