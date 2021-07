Ag. Hysaj e Mario Rui: "Dispiaciuto per l'addio di Elseid ma era arrivato il momento. Rui? Ci sono offerte ma lui da Napoli non si muove"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Mario Giuffredi, agente tra gli altri Hysaj e Mario Rui. Ecco quanto evidenziato:

Hysaj? A me dispiace tantissimo non vedere Elseid nel Napoli, mi fa male. Siamo contenti di essere andati alla Lazio, lo riteniamo un club al livello del Napoli, Lotito è un amico e lui ritrova Sarri. Però dispiace perché lui ha trascorso 6 anni a Napoli con grande intensità. A volte sono stati ingenerosi i tifosi nei suoi confronti, altre volte hanno fatto sentire la passione. Ma questo fa parte del gioco. Hysaj era particolarmente legato al Napoli ed è stato dispiaciuto di interrompere il rapporto anche se era il momento per 2 motivi. Il primo perché lui doveva andare via quando è arrivato Di Lorenzo, non avrei mai tenuto due calciatori nello stesso ruolo, si è trattato di un incidente di percorso. Poi perché qualcuno gli ha riconosciuto il giusto valore, il Napoli per via del momento non poteva accontentarlo. Siamo felici e riproveremo a stare tanti anni alla Lazio. Certamente dirà sempre grazie al club e alla città.

Mario Rui? Per quanto mi riguarda rimane a Napoli. Penso che lui abbia fatto sempre grandi stagioni, quest’anno no. Ha passato dei momenti difficili, il rapporto con Gattuso non era idilliaco o molto sereno e questo ha condizionato l’annata. Io porterò via Mario Rui alla fine dell’anno prossimo quando avrà dimostrato di aver fatto una grande stagione al Napoli. Se la può giocare con chiunque e non è secondo a nessuno. Galatasaray? Hanno fatto una proposta per un prestito ma lui da Napoli non si muove. Non mi piace spostare i giocatori quando fanno male. Quando zittirà i critici, lo sposterò.