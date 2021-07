Tre i profili principali da tener d'occhio per la mediana: arriverà sicuramente un centrocampista

Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista, che arriverà sicuramente per rimpiazzare Bakayoko - tornato al Chelsea dopo un anno di prestito secco. Eventualmente potrebbe arrivarne anche un altro qualora Fabian Ruiz dovesse andar via per un'offerta concreta e soddisfacente.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto un quadro della situazione sui profili da tener maggiormente d'occhio perché ritenuti più interessanti dal Napoli: "Piace Florian Grillitsch dell’Hoffenheim, che ha queste caratteristiche. E piace pure Sander Berge, dello Sheffield United, e Morten Thorsby della Sampdoria. Molto, comunque, dipenderà dal futuro di Fabian Ruiz, se dovesse andare via, allora saranno due gli acquisti per il centrocampo".