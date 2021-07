Resta possibile l'uscita di Ospina, tre le opzioni in ballo per sostituirlo: in pole c'è ancora Vaclik

Il nuovo allenatore azzurro Luciano Spalletti vuole puntare forte su Alex Meret per la porta, al contrario di quanto accaduto sotto Rino Gattuso nell'ultimo anno e mezzo con un'alternanza più rilevante col colombiano David Ospina. Secondo il Corriere dello Sport, il neo terzo classificato in Copa America potrebbe andare via in questa sessione di mercato - vista la volontà di Spalletti - per continuare a essere protagonista altrove.

Allora ecco che trapelano i nomi per i possibili sostituti, cercando tra profili simili allo stesso Ospina: il favorito resta Tomas Vaclik, 32 anni, appena svincolatosi dal Siviglia e reduce da un Europeo da protagonista con la Repubblica Ceca. Restano in piedi, però, due ipotesi italiane, sempre secondo il quotidiano: Salvatore Sirigu, in uscita dal Torino, e Andrea Consigli del Sassuolo.