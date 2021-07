Il Napoli può offrire 10 milioni per Emerson, ad inizio settimana prossima si discuterà con il nuovo agente

Tra le decine di profili monitorati dal Napoli nel ruolo di terzino sinistro, Emerson Palmieri del Chelsea è decisamente l'obiettivo numero uno per tutta una serie di ragioni e Aurelio De Laurentiis vuole cercare di accontentare il suo nuovo allenatore Spalletti nel primo colpo in entrata del mercato azzurro. Il ragazzo al momento ha una finale dell'Europeo da giocare con la sua Italia, stasera alle ore 21 contro l'Inghilterra a Wembley, perciò i discorsi sono rimandati a settimana prossima, come fa sapere oggi La Gazzetta dello Sport:

"Col giocatore ha parlato direttamente, Spalletti. [...] Il ragazzo sarebbe ben contento di ritornare alle dipendenze del suo ex tecnico e pare che si sarebbe convinto anche a spalmare lo stipendio (4,5 milioni a stagione) allungando la durata dell’accordo. C’è ottimismo, dicevamo, e c’è l’appoggio di Pini Zahavi, il neo procuratore di Emerson Palmieri, tra i migliori manager che operano nel calcio e non solo. Zahavi ha in programma un incontro con Giuntoli all’inizio della prossima settimana per studiare una strategia comune in modo da sbloccare la situazione".

La cifra che chiede il Chelsea al momento, nonostante il contratto in scadenza fra meno di un anni, è alta: 20 milioni di euro. Il Napoli, invece, fa sapere la Rosea: "è pronto a corrispondere per il cartellino dell'esterno, tra gli 8 e i 10 milioni di euro, che sarebbe comunque un bel prendere, sempre in considerazione del contratto in scadenza"