Lozano non riporta fratture: buone notizie sul messicano

Hirving Lozano è stato protagonista di uno scontro durissimo in Gold Cup, contro Trinidad and Tobago. Uscito sanguinante al volto, con il collarino, le notizie si sono rincorse sulle condizioni del Chucky.

Una notizia viene lanciata da TUDN, canale televisivo popolare in Messico, Lozano non ha riportato fratture, ma una distorsione cervicale non grave. Nessuna chirurgia sarà necessaria:

https://twitter.com/TUDNMEX/status/1414260041981603840