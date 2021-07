Carica extra per la finale di Lorenzo Insigne: padre e fratellino in viaggio per supportarlo a Wembley

C'è grandissima attesa stasera, da parte di tutto il mondo pallonaro e in particolare di due popoli, per la finale di Euro 2020. Appuntamento al Wembley Stadium di Londra per Italia-Inghilterra, alle ore 21, per decretare i nuovi campioni d'Europa. Servirà tanta carica, tanta grinta. Anche per il 10 azzurro, Lorenzo Insigne, che la riceverà direttamente dalla famiglia.

Il papà Carmine e il fratello più giovane Marco stanno raggiungendo gli Azzurri a Londra per supportare la Nazionale e il loro Lorenzo, uomo simbolo della rosa del ct Roberto Mancini. Il popolo italiano, calcistico e non, può sperare che i due portino fortuna, stimolo e gioia al capitano del Napoli per compiere l'impresa con la Nazionale, affinché batta gli inglesi e regali a tutti una serata da non dimenticare.