Il recupero di Ghoulam procede ma l'algerino difficilmente sarà a disposizione a Dimaro

Secondo quanto comunicato nella giornata di ieri dalla SSC Napoli, il recupero dall'infortunio di Faouzi Ghoulam procede secondo i tempi prestabiliti ma dovrebbe volerci ancora tempo per averlo davvero a disposizione.

Falcidiato dagli acciacchi, secondo quanto riferisce quest'oggi il Corriere dello Sport, il terzino algerino potrebbe non riuscire a tornare a disposizione in Trentino, per il ritiro di Dimaro-Folgarida tra il 15 e il 25 luglio, per conoscere il suo nuovo allenatore Spalletti. Dopo l'intervento al crociato del ginocchio sinistro, ci sarà bisogno di altro tempo per vedere Ghoulam sul terreno di gioco.