In Inghilterra prendono in giro Chiellini: “Qualcuno glielo dica”

Ultimo dei sei minuti di recupero di Inghilterra-Italia. Il risultato è di 1-1 in virtù delle reti di Shaw e Bonucci. Chiellini viene superato in velocità da Saka, ma decide di fermarlo a modo suo per salvare il risultato. Maglia trattenuta e cartellino giallo, nonostante Chiellini fosse probabilmente l'ultimo difensore.

Sui social impazzano subito le prime proteste degli inglesi che avrebbero voluto un rosso per Chiellini. In particolare la BBC manda una frecciatina sul proprio profilo Twitter. "Qualcuno dica a Chiellini che bisogna aspettare la fine della partita prima di scambiare le maglie", in riferimento alla vistosa trattenuta del centrale azzurro. Di seguito il Tweet.