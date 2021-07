Mario Rui - Galatasaray, tutto fermo tra le parti: il motivo

Il Napoli continua a lavorare sul calciomercato sia in entrata che in uscita. Sebbene Luciano Spalletti in conferenza stampa abbia ribadito che la rosa, per lui, andrebbe innanzitutto mantenuta com'è, ADL e Giuntoli pensano comunque a delle cessioni. Uno dei nomi più ricorrenti in questi giorni è quello di Mario Rui. La questione terzino sinistro resta il punto numero uno in agenda.

Da qualche settimana dalla Turchia c'è stato un interessamento di alcuni club per il portoghese, Galatasaray su tutti. Il Napoli ha subito preso in considerazione le offerte pervenute, iniziando anche una trattativa con i giallorossi. Ad oggi, però, è tutto fermo: situazione di stallo totale sulla trattativa.

Il motivo? Lo svela il Corriere dello Sport. Il Galatasaray è ancora interessato al profilo di Mario Rui, poiché avrebbe esperienza, velocità, carisma. Resta però il problema dell'ingaggio: Mario Rui a Napoli percepisce poco più di due milioni a stagione. Ingaggio fuori budget per i turchi, che hanno di conseguenza bloccato l'operazione. Il contratto del terzino è in scadenza nel 2025.