Koulibaly - Makismovic, l'agente vuole incontrare De Laurentiis: le novità

La difesa del Napoli sarà il reparto che verrà più rivoluzionato da questo calciomercato. L'addio di Hysaj costringe il Napoli a trovare innanzitutto un terzino destro che possa far rifiatare Di Lorenzo. A sinistra gli azzurri sono alla ricerca del terzino da ormai quattro anni; mentre per la difesa centrale bisognerà innanzitutto capire il futuro di Kalidou Koulibaly e Nikola Maksimovic.

Il senegalese sembrava essere la vittima sacrificale del mercato del Napoli in virtù del suo prezzo e del suo ingaggio; ma le richieste del presidente De Laurentiis sembrano aver placato gli interessi delle big d'Europa. Ci sarebbe da rimpiazzare, comunque, anche Nikola Maksimovic: in scadenza quest'anno fino ad ora non ha rinnovato con gli azzurri, ma non è detta l'ultima parola.

Il Corriere dello Sport svela infatti che l'agente, tra gli altri, di Koulibaly e Maksimovic, Ramadani, vorrebbe incontrare di persona ADL. Oggetto dell'incontro dovrebbe essere una discussione sui due assistiti difensori partenopei. Pare, infatti, che il Manchester United abbia palesato di nuovo il suo interesse per KK; mentre Maksimovic vorrebbe restare a Napoli e quindi trovare un nuovo accordo con i partenopei.