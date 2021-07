Giuntoli protagonista del progetto Spalletti, ecco l'indizio

Il Napoli è pronto ad entrare nel vivo del calciomercato. L'uomo chiave delle trattative per il club partenopeo è ovviamente il suo ds Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo ha il compito di riorganizzare la rosa azzurra a partire dalle eventuali cessioni. Senza però tralasciare la questione ritocco del monte ingaggi, che è uno dei punti più importanti su cui lavorare in questa sessione.

Secondo Repubblica il diretto coinvolgimento di Giuntoli nel progetto Spalletti è evidente. L'indizio più chiaro arriva proprio dalla prima conferenza stampa del tecnico toscano. Il ds ha presenziato a Castel Volturno e il mister ha anche ribadito di aver avuto vari contatti con lui. Entrambi toscani, lavoreranno in sinergia per riportare il Napoli in Champions League.