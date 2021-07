Ghoulam, bene la riabilitazione: spunta una piacevole possibilità a sorpresa

Faouzi Ghoulam continua il suo percorso riabilitativo. Il terzino azzurro, reduce dal terzo grave infortunio al ginocchio, sta continuando il suo iter per tornare a macinare km sulla fascia sinistra. Dopo l'addio di Hysaj il rientro dell'algerino sarebbe una piacevolissima notizia per Spalletti, che potrebbe contare su un'ottima freccia da aggiungere al suo arco.

Il Mattino, quest'oggi, fa il punto della situazione sul suo recupero. Nella giornata di ieri la visita a Villa Stuart ha evidenziato un buon recupero da parte di Ghoulam. L'infortunio del 7 marzo scorso ha comportato l'ennesima operazione, andata a buon fine.

Proprio in virtù del percorso riabilitativo che prosegue a gonfie vele il quotidiano svela un'ottima notizia per gli azzurri. Lunedì, si legge, si deciderà se Ghoulam partirà con la squadra per il ritiro di Dimaro, oppure se si aspetterà quello di Castel di Sangro. L'obiettivo è quello di un rientro graduale che dia al terzino la possibilità di lavorare con i compagni sul campo.