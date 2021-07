Spalletti ha chiesto a De Laurentiis di prenderlo nuovamente: il nome

Clamorosa indiscrezione lanciata da La Gazzetta dello Sport. Luciano Spalletti avrebbe richiesto ad Aurelio De Laurentiis la conferma di Tiémoué Bakayoko.

Il francese è tornato al Chelsea dopo l'esperienza a tratti positiva a Napoli: su di lui è forte l'interesse del Milan ma sembrerebbe un nome nuovamente caldo anche per i partenopei per quello che sarebbe un clamoroso ritorno.

Di sicuro, il futuro del perno francese non è ai blues, ma ciò che è chiaro è che in Serie A, Milan e Napoli ora potrebbero scontrarsi per accaparrarsi il suo cartellino.