Sconcerti sulla nuova Lazio di Sarri: "È un altro Napoli, non come alla Juventus"

Mario Sconcerti è intervenuto nel corso della trasmissione Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, scovando un curioso paragone tra la nuova Lazio di Maurizio Sarri e il suo vecchio Napoli.

Lo stesso tecnico toscano, infatti, aveva dichiarato di aver bisogno di una squadra con le giuste caratteristiche per ripartire. La Lazio, in questo caso, pare già calzargli a pennello, proprio come commenta Sconcerti: "Sono sicuro che Sarri alla Lazio sarà il padrone del campo, così come rimarrà sua la gestione dei giocatori. Alla Juventus, invece, è sempre stato un sopportato, mentre la Lazio è una società alla sua altezza, come fosse un altro Napoli".