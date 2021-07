Pedullà sul pallone d'oro: "C'è un candidato molto più avanti degli altri"

Ospite a Sportitalia, l'esperto di mercato Alfredo Pedullà si è voluto sbilanciare sull'intricata questione legata all'assegnazione del pallone d'oro. Il massimo riconoscimento individuale nel mondo del calcio non è stato assegnato lo scorso anno, mentre quest'anno France Football tornerà ad incoronare il miglior calciatore della stagione.

"Jorginho ha già vinto da protagonista la Champions League, e se domenica l'Italia dovesse trionfare a Wembley il centrocampista del Chelsea diventerebbe un grande candidato alla vittoria. I grandi hanno toppato tutti".

Chissà cosa succederebbe, invece, se un certo Lionel Messi dovesse vincere il suo primo trofeo con l'Argentina nella finale di Copa América contro il Brasile.

Tornando alle parole di Pedullà, c'è stato anche un focus sul mercato del Chelsea: "Jorginho sarà blindato, mentre l'unico nome in uscita, per il momento, è Emerson Palmieri. In questo momento, tuttavia, i Bleus non hanno intenzione di cederlo in prestito, quantomeno non senza obbligo di riscatto. In ogni caso, il mercato è ancora molto lungo".