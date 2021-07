Per Emerson si cerca lo sconto o un'operazione alla Bakayoko: continuano i contatti per Berge

Le ultime che arrivano sul mondo del Napoli dal programma televisivo di calciomercato sula rete Sportitalia riguardano ancora la priorità Emerson Palmieri ma non solo: occhio anche a Sander Berge per la mediana. Queste le ultime di mercato fornite dal giornalista Alfredo Pedullà:

"Per quanto riguarda il terzino, lo ha confermato silenziosamente anche Spalletti in conferenza, Emerson Palmieri è il primo obiettivo ma il Chelsea chiede 20 milioni, ritenuti troppi: il Napoli per prenderlo cercherà lo sconto o anche di prenderlo in un'operazione stile Bakayoko, con semplice prestito (e gentlemen agreement sul possibile acquisto futuro, ndr)".

"In mediana, poi, un profilo che piace molto e che il Napoli tiene sempre d'occhio e Sander Berge, mediano norvegese dello Sheffield United retrocesso in B inglese".