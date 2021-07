La strategia del Milan per Kaio Jorge: anche con Giroud assalto al brasiliano

Per quanto sembri ormai in dirittura d'arrivo l'acquisto di Olivier Giroud del Chelsea nei panni di vice-Ibrahimović, il Milan sembra orientato a fare comunque uno sforzo per il baby-fenomeno Kaio Jorge.

Sul brasiliano classe 2002 è forte l'interesse di numerosi club italiani, tra cui la Juventus e lo stesso Milan. Pochi giorni fa, in realtà, era rimbalzata dal Brasile la voce che il giovane attaccante del Santos avesse già firmato un pre-contratto con il Napoli.

Eppure, sembra che in queste ultime ore il Milan abbia operato un deciso sorpasso. I rossoneri, infatti, si sarebbero convinti a non aspettare la sessione invernale di mercato - quando scadrà il contratto di Kaio Jorge - ma di anticipare l'operazione, versando un conguaglio nelle casse del Santos.

Significativo in tal senso il blitz a Casa Milan dell'agente del brasiliano, Giuliano Bertolucci, che avrebbe offerto il proprio assistito ai rossoneri. Il mercato sta davvero iniziando ad entrare nel vivo.