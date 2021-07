Il rapporto tra De Laurentiis ed Insigne dopo le recenti dichiarazioni

Le cose tra Aurelio De Laurentiis e Lorenzo Insigne non vanno propriamente a gonfie vele. L'edizione odierna de Il Mattino rileva come si sia passati dal "Ne parliamo dopo l'Europeo" al "Se vuole andare via, vada".

Parole che ricordano molto quelle che sancirono l'addio di Raul Albiol al Napoli dove il patron azzurro esordiva con: "Se vuole andar via mi fa solo un favore".

Ebbene, il matrimonio sembra esser quasi lo stesso e gli scambi di battute pressappoco ricordano quegli istanti. Lorenzo, dal canto suo, è sereno. Ha in testa solo la partita dell'11 luglio a Wembley, finale dell'Europeo, poi si penserà al resto e al club.

Ogni discorso è rinviato all'indomani della finale di Wembley, ma i rapporti non sembrano essere idilliaci.