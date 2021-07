Gazzetta punge Spalletti: una frase ha lasciato il segno in senso negativo

Stando a quanto evidenziato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, le parole di Spalletti ieri, in conferenza stampa all'Ssc Napoli Konami Training Center di Castel Volturno, hanno lasciato trapelare la serenità del mister e la voglia di sposare questo nuovo progetto fino al midollo.

C'è solo un aspetto che non ha convinto: la paura del più "cattivo". Il mister, infatti, ha esordito in conferenza stampa con un: "Chi di voi è il più cattivo?" rivolto ai giornalisti.

"Un approccio non dei migliori perché non si può partire dando già caccia alle streghe. Insomma, che senso ha una domanda del genere? Non è parsa dai toni scherzosi. Bah, siamo già alle trame oscure prima ancora di cominciare" evidenzia la rosea.