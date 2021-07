Assemblea di lega, De Laurentiis contro tutti: attacca Marotta ed il Ministro Giorgetti

"Una sceneggiata di pessimo gusto", la descrive così, il giornalista Paolo Bargiggia sul suo portale online nel raccontare la vicenda relativa allo scontro tra Aurelio De Laurentiis, Marotta ed il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti andato in scena nell'Assemblea di Lega il 1 luglio.

Tra le altre cose, in Assemblea si discuteva sulla questione della riapertura degli stadi con l’avvio della nuova stagione e giustamente tutti i presidenti spingono per la riapertura totale. Per farlo, Federcalcio e Lega hanno chiesto un incontro al Governo e, finalmente, l’appuntamento dovrebbe essere fissato la prossima settimana.

A quel punto, De Laurentiis ha provato ad alzare lo scontro istituzionale dove pretendeva di essere presente in prima persona all’eventuale appuntamento tra il Governo e il Palazzo del calcio. È proprio a quel punto che si è accesa la miccia tra il patron azzurro, il ds dell'Inter e Giorgetti.

Marotta intimava a De Laurentiis di rispettare le dinamiche istituzionali provvedendo ad integrare in questo incontro anche il Ministro Giorgetti, denigrato in seguito dal patron azzurro accusato di non capire nulla di sport e di calcio.

Il patron azzurro non ha poi terminato qui, scagliandosi contro Marotta affermando che può essere un bravo dirigente, ma non certo capace di fare il presidente di un club.