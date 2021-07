Zielinski ed Insigne sul mercato: c'è Guardiola sul polacco e si stabilisce il prezzo minimo per il capitano

Luciano Spalletti ha ribadito alla dirigenza azzurra che: "Se la rosa dovesse restar questa, a me va già bene", ma la stessa formazione sulla quale si è espresso, indubbiamente, subirà qualche rimaneggiamento in vista degli scenari di calciomercato.

Stando a quanto rivelato dall'edizione odierna di TuttoSport oggi è atteso anche l'arrivo a Castel Volturno del ds Cristiano Giuntoli per cercare di creare un primo vertice di mercato in cui si parlerà delle operazioni in uscita (senza le quali non si potrà operar mercato in entrata).

I nomi sono quelli di: Koulibaly e Fabian Ruiz ai quali si sono aggiunti Insigne e Zielinski. Proprio sul polacco c'è l'interesse del Manchester City di Guardiola che potrebbe avanzare un'offerta da 50 milioni di euro, mentre per Insigne si prevede una vendita a prezzo stracciato da 20 milioni di euro per coprire il disavanzo di bilancio.