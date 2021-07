Spalletti ritorna su Inter-Juve del 2018

Si può definire una "schivata", quella fatta da Spalletti alla domanda riguardante la tanto discussa 35esima giornata del campionato 2017/2018, quando una mancata espulsione di Pjanic portò la Juve a rimontare e in definita vincere lo Scudetto quella stagione, ai danni del Napoli.

“Il campionato del 2018? Per me diventa difficile andare a sindacare quello che può essere un episodio, anche perché ne ho ricevuti anche a favore, qualcuno contro. Io ho molta fiducia, mi fido di questa classe arbitrale. Sotto questo aspetto non posso aiutarvi, mi spiace”.