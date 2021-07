Spalletti svela: "Ho parlato con Insigne", cosa gli ha detto

Il neo allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato del capitano azzurro Insigne e dell'altro azzurro impegnato nell'Europeo con la nostra Nazionale. Di seguito le sue parole:

"Insigne? Sarebbe meglio parlare prima con lui che con voi. Io di Insigne ne parlo molto bene, penso di non turbarlo. Io con Insigne ho parlato a telefono, gli ho fatto i complimenti dopo un gol fatto in Nazionale. Gli ho detto che a me piacerebbe fare questo percorso con lui al mio fianco. Nel calcio poi ci sono altre situazioni; quelle le andremo ad analizzare quando tornerà dalla Nazionale".

"Adesso gli vanno fatti i complimenti per l’Europeo, anche a Di Lorenzo ovviamente. Insigne ha fatto vedere con l’Italia il suo marchio di fabbrica, tutta la sua qualità. Anche Di Lorenzo ha fatto molto bene, è un calciatore che si adatta a fare tutto con molta qualità".

"Si fanno i complimenti anche a Mancini per la squadra che ha allestito: è abbastanza visibile che è una squadra e non una selezione di calciatori".