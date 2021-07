Spalletti: "I calciatori sono in debito con me", la risposta di De Laurentiis rincara la dose

Alla domanda su quale potesse essere il miglior modo per affrontare la mancata qualificazione alla Champions dello scorso campionato, ha risposto così Luciano Spalletti:

"Loro sono già in debito con me. Tutti. Il perché lo dirò poi ai miei calciatori, non lo posso dire qui"

Prontamente, dalla prima fila, è arrivato anche il commento, quasi scherzoso, del presidente Aurelio De Laurentiis:

"Anche con me e con i tifosi"