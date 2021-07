La telefonata ad Emerson Palmieri c'è stata, ora serve limare due dettagli per chiudere l'operazione

Quest'oggi, al programma radiofonico "Radio Goal" di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Rai ed esperto di calciomercato Ciro Venerato, che ha parlato della soluzione di mercato per il Napoli più appetibile per regalare un terzino sinistro a Luciano Spalletti. Parliamo ovviamente di Emerson Palmieri del Chelsea, ecco quanto da segnalare in merito:

"Spalletti non può dire che ha contattato un tesserato (Emerson Palmieri, ndr) di un'altra squadra, ma la risposta che ha dato, è praticamente un sì. Come tutti gli allenatori, le telefonate si fanno. Anche Gattuso lo fece con Osimhen. Spalletti conosce Emerson ed è stimato da lui. Giuntoli parla con l'agente, De Laurentiis con Marina del Chelsea. Se non si vende Mario Rui, però, non si può parlare dell'arrivo di un terzino sinistro. La richiesta di 20 milioni di euro dai blues, poi, è ritenuta troppo alta, poi bisogna capire la formula dell'operazione. In compenso, c'è il gradimento del calciatore".