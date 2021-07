Fedele: "Europeo di Serie B, il livello è basso"

Il giorno dopo è ancora più bello, si dice. L'Italia si è svegliata oggi ancora emozionata ed estasiata dalla vittoria di ieri della Nazionale contro la Spagna, nonostante la Roja probabilmente meritasse qualcosa in più. Su questo argomento è intervenuto Enrico Fedele ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione Marte Sport Live. Ecco quanto ha affermato:

"Questo è un Europeo di Serie B, livello basso. C'è una forte carenza tecnica, soprattutto mancano attaccanti giovani e forti, in prospettiva. Questa Nazionale ha un grande gruppo, assolutamente, con cui colma le lacune tecniche presenti in rosa. Abbiamo un solo fuoriclasse in rosa: Gianluigi Donnarumma.

Ieri sera Mancini è stato messo nel sacco da Luis Enrique. Loro palleggiavano, saltavano il nostro pressing: i nostri due centrali sono stati tra i peggiori in campo, hanno fatto parecchia fatica: la Spagna si è trovata dinnanzi alla porta varie volte, ma non hanno un attaccante di razza."