Marotta sulla linea di De Laurentiis: "Riapriamo gli stadi ai vaccinati, senza pubblico è indecente"

La riapertura completa degli stadi è una delle questioni più trattate in Lega per l'inizio del nuovo campionato. Per alcune società il pubblico del calcio deve tornare allo stadio, grazie alla vaccinazione che 'copre' i cittadini con il green pass e per incentivare la stessa. De Laurentiis in conferenza, una settimana fa circa, aveva rilasciato dichiarazioni in merito.

Sulle parole del patron del Napoli è tornato Beppe Marotta, direttore sportivo dell'Inter, in occasione della conferenza odierna di presentazione di Inzaghi: "L'economia è cambiata, bisogna fare di necessità virtù. Intanto dico che la Lega e i club si adopereranno per un rapporto continuativo con il governo perché si arrivi ad un'apertura totale. Abbiamo milioni di vaccinati, riaprire gli stadi potrebbe essere uno spot per incentivare il vaccino. Si dovrebbe partire per gradi e sarebbe già un successo. Immaginare di giocare senza pubblico la nuova stagione, è indecente".

Dunque, Marotta sembra pensarla come ADL, si spinge per la riapertura degli stadi e chissà che la prossima stagione sarà quella del ritorno allo stadio.