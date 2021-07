Marchisio commenta la vittoria dell'Italia: "Mancini ha grandissimi meriti, non dimentichiamo dove eravamo tre anni fa"

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus e della Nazionale e ora opinionista per la RAI, commenta così l'approdo in finale dell'Italia:

"Mancini ha tantissimi meriti, non dobbiamo dimenticare dove eravamo solamente tre anni fa. Il CT ha creato un gruppo incredibile, che comprende non soltanto i 26 convocati, ma anche tutti coloro che hanno partecipato alle fasi di qualificazione. Complimenti a tutti"