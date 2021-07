Junior Sambia, l'agente conferma: "Ho avuto contatti con Giuntoli"

A Radio Kiss Kiss Napoli si è parlato del mercato del Napoli che sta cercando con insistenza un centrocampista centrale, adatto al modulo di Luciano Spalletti. Tra questi pare che Giuntoli abbia sondato anche Junior Sambia, centrocampista del Montpellier che si è messo in risalto nel campionato appena trascorso.

In onda è intervenuto l'agente del calciatore, Federico Guerra, il quale ha confermato i contatti con il Napoli che risalgono allo scorso marzo: "Ho avuto contatti con Giuntoli a marzo per Junior Sambia del Montpellier ma non era tra le priorità del club azzurro".

Adesso che il mercato è nel vivo, le attenzioni del Napoli potrebbero ritornare sul 24enne francese.