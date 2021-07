Sondaggio dalla Premier League per Zielinski, novità nei prossimi giorni

La sessione estiva di calciomercato sta per entrare nel vivo. Dopo la conferenza stampa del presidente Aurelio De Laurentiis è ora chiaro a tutti i tifosi quale sarà l'obiettivo del Napoli. Un mercato oculato, che non avrà calciatori incedibili, che abbasserà il monte ingaggi ma senza ridimensionare la qualità dell'organico. La volontà di ADL è quella di centrare la Champions League.

Nessuno, però, è attualmente incedibile. L'ha ripetuto lo stesso patron, che però non ha alcuna intenzione di svendere i propri gioielli. Stando a quanto riportato da Tuttosport il Manchester City, campione d'Inghilterra nonché finalista di Champions, ha portato avanti un sondaggio per Piotr Zielinski. Il polacco è stato uno dei migliori nel corso della stagione appena conclusasi, e perciò Guardiola sembrerebbe essere fortemente interessato al calciatore.

Secondo il quotidiano, arriveranno notizie più certe sul fronte mercato nella giornata di giovedì, con la conferenza stampa di Luciano Spalletti. Zielinski ha di fatto concluso la sua miglior stagione in carriera. Con dieci reti e tredici assist ha stupito tutti, attirando su di sé gli occhi di tutti i grandi top club. La richiesta del Napoli per il suo cartellino dovrebbe aggirarsi intorno ai 60 milioni di euro, come per Ruiz, cifra che potrebbe far desistere anche i più interessati. Ma nel calciomercato, si sa, nulla è impossibile.