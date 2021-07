Sarri commenta l'arrivo di Spalletti: "Luciano sa gestire qualsiasi situazione. A Napoli è dura. Per ADL? Anche!"

Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sport Italia. L'ex tecnico del Napoli ha parlato anche di Luciano Spalletti e della sua prossima avventura in azzurro. Ecco quanto evidenziato:

"Spalletti nell'ultimo periodo non l'ho sentito. Luciano ha l'esperienza giusta per gestire qualsiasi situazione. A Napoli è dura. Per ADL? Anche! (ride ndr) però è uno che ha raggiunto i risultati".