Petagna "rivalutato" grazie a Mertens: il motivo

Il Napoli dovrà fare i conti con i tempi di recupero di Dries Mertens. L'intervento di stabilizzazione alla spalla comporterà il forfait del belga dai ritiri precampionato nonché dalle prime partite della prossima stagione. Non potendo esporsi sul mercato ora il Napoli dovrà fare tesoro dei giocatori che sono attualmente in rosa, Petagna su tutti.

Questo è quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport. Parlando dell'infortunio del miglior marcatore della storia del Napoli il quotidiano si concentra sulla situazione Petagna. L'attaccante sembrava essere in partenza per poter fare cassa, ma l'infortunio di Mertens potrebbe rimettere in dubbio questa strategia. Certo, si potrebbe pur sempre fare affidamento sulle intuizioni o sugli adattamenti (Lozano su tutti), ma Petagna darebbe qualche certezza in più.

Il Napoli ha acquistato Petagna dalla SPAL a gennaio 2020 per diciotto milioni di euro, accogliendolo in rosa però dall'inizio della stagione 2020-21. Complici gli infortuni di Mertens ed Osimhen, Petagna è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante, scendendo in campo per ben trentasei gare, mettendo a referto cinque gol (di cui quattro in campionato) e tre assist.