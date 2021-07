Insigne e Mertens in uscita: la scelta di De Laurentiis

Il Napoli continua a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione. Restano i dubbi soprattutto sulle cessioni. Aurelio De Laurentiis ha più volte ribadito di avere la necessità di abbattere il monte ingaggi. La mancata qualificazione in Champions pesa, così come i 156 milioni di ingaggio dell'organico azzurro.

Stando a quanto riportato da Tuttosport anche Insigne e Mertens sono da considerare in uscita. Sul capitano ha detto la sua anche il presidente: la società vuole rinnovare il contratto, ma bisogna venirsi incontro a vicenda. Insigne percepisce 4,5 milioni a stagione e desidererebbe un adeguamento: ADL non può e non vuole ritoccare il contratto. Il patron passa ora la palla al capitano.

Mertens, invece, ha una situazione complicata. L'intervento di ieri rimette in discussione l'attaccante belga, che è reduce da una stagione complicata. 34 anni per lui, un ingaggio oneroso e il rischio di stare in panchina. Il Napoli, si legge, non può permettersi questo lusso. Entrambi i calciatori, quindi, potrebbero lasciare Napoli nel caso in cui arrivassero le offerte giuste.