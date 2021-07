Mazzarri: "Non sarei dovuto andare via da Napoli, un giorno ci ritroveremo"

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ritaglia ampia spazio alla mostra fotografica dedicata a Maradona e alle reazioni degli invitati. Dal quotidiano si legge:

« Nell'era De Laurentiis il Napoli si è riscattato soprattutto sotto la guida di Edy Reja per la doppia promozione dalla C alla A e di Walter Mazzarri, con le prime avventure europee.

"Ho ricevuto tanto a Napoli, ho tanti amici, ricordo ancora la soddisfazione delle vittorie conquistate dopo essere passato per i campi infernali della C", ha detto Reja mentre Mazzarri ha aperto il suo cuore: "Con il senno di poi forse non sarei dovuto andar via, ho Napoli nel cuore. Chissà forse un giorno ci ritroveremo"».