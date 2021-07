Sorpresa in Italia-Spagna: Lorenzo Insigne cambia ruolo!

Subito dopo lo stupendo gol di Federico Chiesa, Mancini ha voluto correre ai ripari. È infatti uscito uno spento Ciro Immobile per lasciar spazio a Domenico Berardi, ma così facendo il CT azzurro ha stravolto il suo schieramento offensivo.

Il neo-entrato esterno del Sassuolo si piazza alto a destra, ruolo occupato in precedenza da Chiesa. L'esterno juventino si è infatti spostato sull'out di sinistra, lasciando lo spazio da punta centrale a Lorenzo Insigne. Ruolo da falso nueve, dunque, per il numero dieci del Napoli e della Nazionale: chissà che non possa avere un futuro in quel ruolo.

Pochi minuti più tardi, intorno al 75', Mancini ha cambiato ruolo anche a Di Lorenzo, spostandolo sulla fascia sinistra. Non una grande novità comunque, visto che il classe '93 ha spesso ricoperto questa posizione nella passata stagione.