Non solo Di Lorenzo: un altro azzurro pronto a rinnovare

Niccolò Ceccarini, direttore di Tmw radio, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni. Di seguito sono riportate le sue parole:

“Ieri sera c’è stato un importante rinnovo in casa Napoli. Si tratta di Giovanni Di Lorenzo, che ha prolungato di un anno il contratto fino al 2026. Dopo gli Europei ci saranno molto probabilmente i rinnovi di Alex Meret e Lorenzo Insigne. Per la fascia sinistra il favorito è sempre Emerson Palmieri, non sarà semplice, ma piace a Luciano Spalletti.

Il mercato? Quest’anno ci vorrà molta pazienza, non escludo che nelle ultime settimane ci saranno calciatori scontenti e quindi si abbasseranno le pretese. Solo in caso di addio di uno tra Koulibaly e Fabian Ruiz, allora potrebbero cambiare le cose”.