Sarri: "A gennaio ho rifiutato il Napoli. A luglio sarei tornato"

Dopo quasi un anno torna a parlare Maurizio Sarri. L'ex tecnico del Napoli ha parlato ai microfoni di Sport Italia nel corso di Sport Italia Mercato. Ecco quanto evidenziato:

Hai avuto contatti con il Napoli a gennaio? Se sì, perché non hai accettato?

"Perché non avevo la certezza di essere molto utile in corsa e poi a tutte le società che mi hanno cercato durante la stagione ho detto a tutti la stessa cosa che sarei stato disponibile a luglio. A luglio al Napoli? Sì ci sarei andato. Era una cosa vera a gennaio con il Napoli ma ci fu una chiamata per una semplice disponibilità".