Paratici, Gattuso ed il no del Tottenham: "Non c'era niente di deciso, caso alimentato da troppi rumors provenienti dall'Italia"

Fabio Paratici, neo direttore generale del Tottenham, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel corso della trasmissione "Calciomercato - L'Originale". Molti i quesiti posti all'ex dirigente della Juventus da parte degli ospiti in studio uno su tutti quello legato al prossimo allenatore degli Spurs ed alle trattative non andate in porto con il tecnico, ex Napoli, Rino Gattuso

Ecco quanto evidenziato:

"Con Gattuso non c'era niente di deciso, ci sono stati troppi rumors provenienti dall'Italia qui si lavora con più serenità ed un incontro o una telefonata non significa che poi arriverà la firma.

Aldilà delle chiacchiere a proposito del no da parte dei tifosi a Gattuso, non c'era niente di deciso".