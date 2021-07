Il Napoli ha messo gli occhi su Grillitsch per la mediana: l'austriaco non rinnoverà il contratto con l'Hoffenheim

Dopo l'addio di Tiémoué Bakayoko, tornato alla casa madre Chelsea dopo la fine del prestito in azzurro, il Napoli sta cercando un nuovo mediano con caratteristiche difensive. Tra i vari nomi che Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli stanno monitorando, è presente anche un nuovo nome: il nome di Florian Grillitsch.

A scriverlo nella sua edizione odierna è La Gazzetta dello Sport. Il classe 1995 dell'Hoffenheim e della Nazionale austriaca, eliminata agli ottavi di Euro 2020 proprio dall'Italia, ha giocato un buon Europeo e ha destato le attenzioni del club azzurro. In più, un fattore che gioca a suo favore potrebbe essere la sua volontà di non rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2022 con l'Hoffenheim. Di seguito, quanto raccolto dalla Rosea:

"La duttilità del nazionale austriaco ha convinto il dirigente napoletano a chiedere informazioni sulla sua posizione. Ha saputo, così, che il contratto del ragazzo scadrà tra poco meno di un anno, a giugno 2022, e che la valutazione del suo cartellino dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro, rispetto ai 18 milioni chiesti in un primo momento, proprio per la sua condizione contrattuale. Il giocatore è stato osservato anche da Aurelio De Laurentiis durante l’ottavo di finale dell’Europeo, Italia-Austria, della scorsa settimana".