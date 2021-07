Fiorentina alla ricerca di un difensore, spunta l'interesse per un calciatore del Napoli

Fiorentina alla ricerca di un nuovo nome per la difesa, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la società viola avrebbe infatti messo nel mirino il giovane Kiki Kouyaté calciatore del Metz. Il difensore maliano classe '97 è in cima alla lista della spesa del club gigliato.

Molti i nomi circolati nei giorni scorsi, tra l'interesse per Lovato e per lo juventino Rugani spunta il nome di Nikola Maksimovic. Il difensore serbo, nonostante le voci di mercato che lo danno molto vicino alla Lazio, resta un obiettivo importante per la Fiorentina di Rocco Commisso.