Vaclik identikit perfetto come vice Meret: arriverà ad una sola condizione

Il Napoli è forte sul mercato anche per quanto concerne il ruolo di vice Meret: con l'età che avanza ed un contratto oneroso in scadenza nel 2022 per David Ospina, i partenopei si guardano intorno in vista della possibile cessione del colombiano e scorgono in Tomas Vaclik il perfetto identikit per questo ruolo.

C'è solo una condizione, però, per far sì che il 32enne ceco arrivi a Napoli: la partenza di David Ospina. A quel punto, il Napoli potrà proseguire nel portare in stato avanzato la trattativa o decidere di virare anche verso altri profili (Sepe o Sirigu).