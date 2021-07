Torna a Napoli dal prestito e Spalletti ha deciso: punterà su di lui!

L'edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul capitolo terzini in casa Napoli. Più nello specifico, i partenopei sperano di recuperare definitivamente Faouzi Ghoulam che scalpita per tornare in campo e potrebbe farlo già alla corte di Spalletti nel ritiro di Dimaro-Folgarida dove si unirà agli allenamenti della squadra.

La fascia destra, invece, risulta coperta: con il rientro dal prestito dalla Fiorentina di Kevin Malcuit, il Napoli potrà contare su uno strepitoso Giovanni Di Lorenzo e sul francese. Spalletti punta molto su di lui.